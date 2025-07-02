Trabzon’un Maçka ilçesinde mahalle ve yaylalarda izinsiz olarak yapılan kaçak yapılar yıkılıyor.

Trabzon’un Maçka ilçesinde özellikle yayla ve mahallelerde izinsiz yapılaşmaya karşı yürütülen kararlı mücadele devam ediyor. Maçka Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından izinsiz inşa edilen yapıların yıkım işlemleri gerçekleştiriliyor.

Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, yaptığı açıklamada doğaya ve şehir planlamasına zarar veren izinsiz yapılaşmaya kesinlikle müsaade edilmeyeceğini vurguladı. Başkan Koçhan, "İzinsiz yapıların yıkım süreci kararlılıkla devam ediyor. Bundan sonraki süreçte de denetimler daha sıkı şekilde sürdürülecek. Doğamızı ve yaylalarımızı korumak hepimizin sorumluluğudur" ifadelerini kullandı.