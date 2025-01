Trabzon’da itfaiye ekipleri, bina, işletme ve tesislerde yangın güvenliği denetimlerini sürdürüyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Önleme Şube Müdürlüğü denetim ekipleri, her türlü yapı, bina, tesis ve işletmelerde yangın güvenliği denetimlerini sürdürüyor. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan denetimlerde kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar ve gerçek kişilerce kullanılan her türlü yapı, bina, tesis ve işletmenin tasarımı, yapımı, işletimi, bakımı ve kullanımı esnasında herhangi bir şekilde çıkabilecek yangınlarda can ve mal kaybını en aza indirerek en kısa sürede söndürülmesini sağlamak hedefleniyor. Yapılan denetimlerde Önleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından görülen eksiklikler, kurum, kuruluş ve iş yeri yetkililerine yazılı ve yerinde anlatılarak, gerekli olan teknik şartlarını yerine getirilmesi konusunda bildirimde bulunuluyor. Yangın Güvenliği Yönetmeliği şartlarını yerine getiremeyen tesis ve işletmelere ise güvenlik önlemlerini yerine getirinceye kadarki süreçte yangın emniyet raporu verilmiyor.

Büyükşehir İtfaiye Önleme Şube Müdürlüğü denetim ekiplerince 2024 yılında 684 yapı, bina, işletme, tesis, kamu ve özel binalar yerinde denetlendi. Yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler veren Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Önleme Şube Müdürü İdris Abanoz, “Önleme Şube Müdürlüğü olarak Trabzon Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan işletmelerin, iş ve iş yeri açma çalışma ruhsatının bir parçası olan itfaiye raporunu düzenlemekteyiz” dedi.

“Otellerin ve işletmelerin büyüklüğüne, yüksekliğine, çalışan kişilerin sayısına göre bu denetimler değişebiliyor”

Önleme Şube Müdürlüğü denetim ekibinde makine, inşaat ve elektrik mühendisinin bulunduğunu belirten Abanoz, “Yönetmelikte neler gerekiyorsa onları kontrol ederek, itfaiye raporlarını hazırlıyoruz. Otellerin ve işletmelerin büyüklüğüne, yüksekliğine, çalışan kişilerin sayısına göre bu denetimler değişebiliyor. Genel kapsamda otelleri düşündüğümüzde kaçış mesafelerine bakılarak en az iki yangın merdiveni -bu tabii yatak sayısına göre değişebiliyor- spring, alarm, buton ve alarm tesisatları, yangın yönlendirmeleri, aydınlatma ve söndürme sistemlerinin olması gerekiyor. Bize müracaat yapıldıktan sonra biz iş yeri sahibini yerinde kontrol ederek, denetimi yapıp ilgili ruhsat mercilerine bildiriyoruz. Otel ise Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, fabrika ise Organize Sanayi Bölgesi’ne ve ilçe belediyesi olumlu veya olumsuz bir şekilde tesislerin raporlarını bildiriyoruz. Ona göre ruhsat mercilerinin görevlerini yapmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

“Uzungöl’de ahşap yapılarla ilgili ekstra önlemlerimiz var”

Turizm merkezi Uzungöl’de ahşap yapılarla ilgili ekstra önlem alındığını kaydeden Abanoz, “Gittiğimiz yerlerde eksik bir durum gördüğümüzde ilgili kişiye neler yapması gerektiği hakkında bir rapor düzenliyoruz. Örneğin ikinci bir yangın merdiveni yapması gerekiyor, bunu anlatıyoruz. Bu raporlar resmi bir şekilde iş yeri sahiplerine veriliyor. Binalardaki eksiklikleri giderdikten sonra tekrar bize müracaat ediyor. Sonrasında uygunluğunu tekrar yerinde tespit ederek, buton, korna tesisatlarını çalıştırarak, bütün sistemlerin çalıştığına emin olarak uygun raporunu veriyoruz. Uzungöl’de ahşap yapılarla ilgili ekstra önlemlerimiz var. Zeminden belli bir seviyeye kadar yanmaz malzeme ile kaplanması konusunda, yangın merdivenlerinin bina ahşap olsa dahi merdivenlerin yangına 120 dakika dayanıklı duvarlarla yeniden örülerek yangın merdivenlerinin basamakları ve içindeki bütün sistemleri yeniden yapılırsa raporunu veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Otelini son teknoloji ile donattı

Trabzon’da faaliyet gösteren marka otel yatırımcılarından Fatih Yıldız ise, otelde yanmayan halı, koltuk, perde, tül, oda içi seslendirme, aşırı dumanda ise çıkış kapılarına yönlendirme levhalarının bulunduğunu belirterek, “İtfaiyenin bu denetimlerinden memnun kalıyoruz. Yatırımcı olarak her şeyi bilme şansımız yok. Bu noktada bizim danışman firmalarımız var. Bu firmalar üzerinden biz imalatlarımızı yapıyoruz. Sonra o danışman firmalar bunları denetliyor. Onlar uygundur dedikten sonra sisteme hazır hale getiririz. Muhtemel bir yangını önlemek için otelimizdeki odalarda yangına dayanaklı kapılarımız, yanmayan halılarımız, koltuklarımız, perde ve tüller gibi özel eşyalarımız bulunuyor. Spring, havalandırma ve egzozlandırma sistemleri ile otelimiz son teknoloji ile donatılmıştır. Muhtemel bir yangına karşı son teknoloji ile donatılan sistemimizde her misafirimiz tahliye edilirken rahat bir şekilde nefes alabilecek” diye konuştu.

“Kat ve odalar arasında özel bir köpük sistemi var”

Muhtemel bir yangında ölüm riskini ortadan kaldırmak için her şeyi özenle yaptıklarını kaydeden Yıldız, “Elektrik tesisatının yanmaz özelliğine sahip olması gerekiyor. Yangın durumunda çalışan, yanma esnasında zehirli duman çıkarmayan tesisat yapılmalı. Bu anlamda yangın esnasında ses ve alarm sistemleri ile yangın otomasyonun devreye girmesi için kablolama çok önemli. Yangın pompalarımız UL/FM onaylı ve motoru yedekli olmak zorunda. Orta alanlardaki havalandırma sistemleri veya egzozlandırma sistemlerinin de mutlaka olması gerekiyor. Yangın merdivenlerinde havalandırma ile yönlendirmeler yapılıyor. Otomasyon ile çalışan kapılar arasında duman tutucular ve o dumanı tahliyemiz mevcut. İnsan sağlığı bizim için çok önemli. Bunun yanında yaptığımız yatırımları korumamız gerekiyor. Her yangında ölüm riski olmuyor. Ölüm riskini ortadan kaldırmak için bütün her şeyi yapmaya özen gösterdik. Yönetmeliğe tamamıyla yerine getirerek, 2024 teknolojisini buna ilave ederek bir sistem oluşturduk. Yangın durumunda ses ve alarm sistemleri devreye giriyor. Onun haricinde devreye giren otomasyon sistemi de mevcut. Kat veya oda aralarında kablo geçişleri olsun, herhangi bir malzeme geçişinde etrafında özel bir köpük sistemi var. O köpük sistemi yangın esnasında şişerek katlar ve odalar arasında yangını engelliyor” dedi.