2019 yılından beri Trabzon İl Sağlık Müdürü görevini sürdüren Dr. Hakan Usta, görevini Dr. Mehmet Topsakal’a devretti.
İl Müdürlüğünde gerçekleştirilen devir teslim töreninde duygusal anlar yaşanırken, Dr. Hakan Usta, özellikle pandemi sürecindeki özverili çalışmalarıyla dikkat çekmişti.
Görevi devralan Topsakal, Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü görevine layık görülmekten onur duyduğunu ifade ederek sağlık hizmetlerinin kesintisiz ve etkin şekilde sürdürülmesi adına çalışmaların devam edeceğini kaydetti.
Öte yandan Usta’nın Ankara’da Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev alacağı öğrenildi.
Kaynak: İHA