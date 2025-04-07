Trabzon’un, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu’nun (UNİCEF) ’Çocuk Dostu Şehir’ kriterlerine uygun projelerle buluşturulması için Büyükşehir Belediyesi ve Mimarlar Odası Trabzon Şubesi arasında protokol imzalandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Şehrimizde bütün kesimlere hizmet edeceğimize dair sözümüz vardı. Bütün kesimlerimizin başında da bu şehrin ve ülkenin geleceğini devredeceğimiz çocuklarımız geliyor" dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile TMMOB Mimarlar Odası Trabzon Şubesi arasında ’Çocuk Dostu Şehir Trabzon Projesi’ iş birliği protokolü imzalandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve Mimarlar Odası Trabzon Şube Başkanı Prof. Dr. Serbülent Vural’ın imzaladığı protokol ile, dünya genelinde çocuklara insani ve gelişimsel yardım sağlamaktan sorumlu Birleşmiş Milletler kuruluşu olan UNİCEF’in kriterlerine uygun çalışmaların hayata geçirilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda, ’Trabzon’da 0-17 yaş grubunun deneyimlediği kent, mahalle, sokak gibi çeşitli ölçeklerde açık/kapalı kurumsal mekanlara yönelik tespit, iyileştirme ve strateji önerilerinde bulunulacak, çocuklara ve gençlere yönelik mekan düzenlemesinde kullanıcı katılımlı tasarım doğrultusunda çalışmalar yürütülecek.

İmza töreninde konuşan Başkan Ahmet Metin Genç, "Şehrimiz adına önemli bir çalışma. Şehrimizde bütün kesimlere hizmet edeceğimize dair sözümüz vardı. Bütün kesimlerimizin başında da bu şehrin ve ülkenin geleceğini devredeceğimiz çocuklarımız geliyor. Çocuk dostu şehir hedefi ile yola çıkmıştık. Buna ilişkin projelerimiz de vardı. ’Daha mutlu olsun Trabzon’un çocukları’ veya ’Trabzon’un çocukları en mutlu çocuklar olsun’ hedefi ile yola çıkmıştık. Bu konuda aynı anlayışla hareket eden Mimarlar Odamızla birlikte eminiz ki güzel projeler üretilecek. Bu konudaki hassasiyeti ve bakış açısı nedeniyle oda başkanımıza ve yönetimimize teşekkür ediyorum. İnşallah sizlerin teknik gözüyle, çocuklarımızın bugününe ve geleceğine dair hazırlanacak olan projeleri hayata geçirme imkanı buluruz. Bu proje ile de bu konuda bir adım atıyoruz, ’Bismillah’ diyoruz. Şehrimize hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Amacımız birlikte iyi şeyler yapmak

TMMOB Mimarlar Odası Trabzon Şube Başkanı Prof. Dr. Serbülent Vural ise şunları söyledi: "Çocuk Dostu Şehir konusunda UNİCEF’in 1996 yılında bir girişimi var. Bu kapsamda aralarında Trabzon’un da yer aldığı Türkiye’den 12 şehir çocuk dostu şehir adayı kapsamına alınmış. Bu konuda daha büyük ve ciddi adımlar atmak gerekiyor. Dolayısıyla bizim oda olarak çocuk ve mimarlık komisyonumuz var. Böyle bir protokol hazırladık; kabul ettiniz, teşekkür ediyoruz. İnşallah birlikte iyi şeyler yaparız. Trabzon’u herkes için daha yaşanılabilir bir kent haline getirmek için elimizden ne geliyorsa yapacağız."