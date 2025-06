Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma (SAK) ekibinde görev yapan üç personel, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı’nca verilen iki aylık ‘Kurbağa adam’ kursunu başarıyla tamamladı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, sel ve su baskınları, doğal afetler, boğulma ve suda kaybolma gibi olaylarda arama kurtarma faaliyeti yürüten personelin eğitimine büyük önem veriyor. Bu kapsamda İtfaiye Dairesi’nin Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma (SAK) ekibinde görev yapan Muharrem Çebi, Berkay Berber ve Selami Can Ahmetoğlu, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı’nca verilen ve iki ay süren ‘Kurbağa adam’ kursuna katıldı. Fiziksel ve psikolojik dayanıklılığın yanı sıra teknik bilgi ve disiplinin ön planda tutulduğu zorlu eğitimi başarıyla tamamlayan itfaiyecilere Kurbağa Adam sertifikası verildi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, "Bölgemizde özellikle yaz mevsiminde, dere, göl ve denizde boğulma vakaları artış göstermektedir. Yağışlı bir iklime sahip olmamız nedeniyle sel ve su baskınlarının da en çok yaşandığı şehirlerden biriyiz. Bu nedenle, afet ve acil durumlara hazırlıklı ve arama kurtarma konusunda deneyimli ekiplerin varlığı büyük önem taşıyor. İtfaiye ekiplerimiz, sadece yangınlara müdahale konusunda değil her türlü olayda arama kurtarma faaliyeti yapabilecek eğitimler alıyor. Son olarak Kurbağa Adam kursunu başarıyla tamamlayan SAK ekibindeki personelimizi tebrik ediyor, görevlerinde başarılar diliyoruz. Göreve her daim hazır ve alanında uzmanlaşmış ekibimizle, vatandaşlarımızın ve şehrimize gelen misafirlerimizin can ve mal güvenliğini sağlamak için çalışmalarımız aralıksız sürecek" denildi.