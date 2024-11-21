Toroslar İlçe Sağlık Müdürlüğü , Toroslar'da adeta bir Sağlık seferberliği başlatılmışcasına haftanın 5 günü vatandaşların ayağına sağlık hizmeti götürüyor.

İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Mobil Doktor , Diyetisyen , Psikolog ve Fizyoterapistleri ile Engelli, Yaşlı, Evinden çıkamayan vatandaşları evlerinde ziyaret ederek sağlık hizmeti sunuyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Toroslar İlçe Sağlık Müdürü Dr. Hasan Dinçer , '' Engelli , yaşlı , evinden çıkamayan , bize gelemeyen ,vatandaşlarımıza biz gidiyoruz.Psikolog desteğe ihtiyacı olan vatndaşlarımıza psikologlarımızla , Doktor ihtiyacı olanlara Doktorlarımızla , Diyetisyen ihtiyacı olanlara Diyetisyenlerimizle ,Fizyoterapist ihtiyacı olan vatandaşlarımıza da Fizyoterapistlerimizle evlerinde sağlık hizmeti sunuyoruz.Çalışmalarımızda bizlere destek olan Muhtarlarımıza , Sağlık Ekibimize destekleri, ilgi ve alakaları için teşekkür ediyorum '' dedi.

İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan bu hizmetlerden çok memnun olduklarını söyleyen Mahalle muhtarları ve vatandaşlar , İlçe Sağlık Müdürü ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ederek mutluluklarını ifade ettiler.