Kayseri Liseler Arası Münazara Turnuvası İl Finali’nde Tomarza Şehit Nazmi Kapucu Anadolu Lisesi rakibi Bünyan Şehit Muzaffer Can Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni eleyerek il birincisi oldu.

Kayseri Liseler Arası Münazara Turnuvası İl Finali; Kadir Has Kongre Merkezi’nde gerçekleşti. Turnuvaya; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Tomarza Kaymakamı Ali Buzkaya, Tomarza Belediye Başkanı Osman Koç, Tomarza İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt, Tomarza Şehit Nazmi Anadolu Lisesi Hacı Dilbaz’ın yanı sıra kurum amirleri, okul müdürleri, öğrenci ve vatandaş katıldı. Turnuva; saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ve protokol koşmaları ile başladı. Turnuvada; Bünyan Şehit Muzaffer Can Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Uzaktan Eğitimi savunurken Tomarza Şehit Nazmi Kapucu Anadolu Lisesi ise yüz yüze eğitimin yaralı olduğunu savundu. Öğrenciler belgeler ile münazara yaparak jüriden puan aldı. Münazara yarışmasında en fazla puanı alan Tomarza Şehit Nazmi Kapucu Anadolu Lisesi birinci oldu. Birinci olan öğrencilere bilgisayar ve plaket verildi.

Hatıra fotoğrafları çekilmesi ile münazara yarışması son buldu.