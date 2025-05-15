Tomarza Mustafa Akıncıoğlu Meslek Yüksekokulu Harita ve Kadastro Bölümünde bulunan öğrencilere; Kadastro ve Tapu Müdürlükleri’nde uygulamalı eğitim verildi.
Tomarza Mustafa Akıncıoğlu Meslek Yüksekokulu Harita Kadastro Programı öğrencileri; Kayseri Kadastro İl Müdürlüğü ve Kocasinan İlçe Tapu Müdürlüğü’ne teknik gezi düzenledi. Gezide, öğrencilerin mesleki bilgilerini artırmalarını ve sahada yürütülen faaliyetleri doğrudan gözlemlemelerini sağladı.
Bu deneyimle öğrenciler, mesleki hayata yönelik bilgiler edinilmesi ile gezi son buldu.
Kaynak: İHA