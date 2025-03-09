Tomarza Belediyespor Kız Voleybol Antrenörü Sami Soysal; katıldıkları Kayseri Midiler Voleybol Ligi’nde çeyrek ve yarı finalleri geçerek final grubuna kaldıklarını ve turnuvayı Kayseri 4.’sü olarak tamamladıklarını söyledi.

Antrenör Sami Soysal açıklamasında; "Köylerimizde Spor Yapmayan Kalmasın’ projemiz de böylelikle amacına ulaşmış oldu. Çok şükür bu bir ilk oldu, seneye bu oyunumuzun üzerine koyarak hedefimizi daha ileri taşımaya gayret göstereceğiz. Bizlere desteklerini esirgemeyen ve her zaman yanımızda olan Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Ali İhsan Kabakçı‘ya Kaymakamımız Ali Buzkaya’ya, Tomarza Gençlik ve Spor İlçe Müdürümüz Ali Kılıç’a teşekkür ediyorum" dedi.