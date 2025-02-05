Tokat’ta meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Suat Palaz, 26 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
10 Ocak’ta D-100 kara yolu Yolkonak beldesi yakınlarında F.P. yönetimindeki 60 KV 922 plakalı otomobil, Oktay Yılmaz idaresindeki 61 HS 242 plakalı tıra arkadan çarpmıştı. Tır dorsesinin altına giren otomobilde bulunan Ayşe Koca olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan Suat Palaz Tokat Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Palaz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak 26 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Kaynak: iha