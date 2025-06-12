Tokat’ın Niksar ilçesi ormanlık alanda çıkan yangında yaklaşık 20 dönümlük alan zarar gördü. Yanan alan, dron ile görüntülendi.

Bahçelievler Mahallesi’ne yakın noktadaki ormanlık alanda yangın çıktı. Edinilen bilgilere göre, ormandan yükselen dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Niksar Orman İşletme Müdürlüğü ve İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yerleşim yerlerine yakın bir noktada başlayan yangına müdahale eden ekipler, alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti. 1 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, yanan alanın son durumu havadan görüntülendi.