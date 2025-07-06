Tokat’ta bir köyün girişindeki ağaç tüneli, manzarası ile görenleri mest ediyor.

Tokat’ın doğal güzellikleriyle öne çıkan köylerinden Bağlarbaşı köyü, girişindeki ağaç tüneliyle adeta görsel bir şölen sunuyor. Yolun her iki tarafına simetrik şekilde dikilen ağaçlar, adeta bir tünel oluşturuyor. Sonbahar ve İlkbahar aylarında farklı güzellikler oluşturan yol, görenlerin dikkatini çekiyor. Yoldan geçenlerin durarak fotoğraf çektirdiği yol, yağlı boya tablolarını andırıyor. Köy girişindeki ağaç koridoru, hem doğaseverlerin hem de fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası haline geldi.