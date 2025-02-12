Tokat’ın Zile ilçesine bağlı Çamdere köyünde posta dağıtımı yapan PTT aracına tren çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde meydana geldi. 06 EHK 048 plakalı PTT aracını kullanan R.Ş., köyde posta dağıtımı yapmak için hemzemin geçidi kullanmak istedi. Bu sırada demir yolundan gelen tren kargo aracına çarptı. Kazada R.Ş. başından ve ayağından yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay terine gelen sağlık ekiplerince ambulansla Zile Devlet Hastanesi’ne kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi oyduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.