Tokat’ta kadınların iş gücüne katılımını desteklemeyi, ekonomik bağımsızlıklarını güçlendirmeyi ve dijital dönüşüm sürecine entegre muhasebe uzmanları yetiştirmeyi amaçlayan dijital muhasebe eğitimleri başladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyet gösteren Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) ve Tokat Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) iş birliğiyle hayata geçirilen Dijital Muhasebe Uygulamaları Eğitimi, düzenlenen açılış toplantısıyla başladı. Kalkınma Ajanslarının 2024-2025 yılları çalışma teması olan "Kadın İstihdamı ve Kadın Girişimciliği" kapsamında Tokat Valiliği, Tokat Belediye Başkanlığı, Tokat Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile OKA arasında imzalanan "Yerel Kalkınmada Kadın İstihdamı ve Kadın Girişimciliği İş Birliği Üst Protokolü" ve TOGÜ iş birliği ile hayata geçirilen alt protokol doğrultusunda uygulanan program; kadınların iş gücüne katılımını desteklemeyi, ekonomik bağımsızlıklarını güçlendirmeyi ve dijital dönüşüm sürecine entegre muhasebe uzmanları yetiştirmeyi amaçlıyor. Aynı zamanda, işletmelerin artan nitelikli muhasebe personeli ihtiyacına yanıt vermeyi hedefliyor. Eğitim programına, üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin iktisat, işletme, maliye, ekonometri ve muhasebe bölümlerinden mezun ya da mezun adayı olan 15 kadın katıldı. Katılımcılar, muhasebenin temel ilkelerinden dijital muhasebe yazılımlarına, e-fatura, e-arşiv ve e-belge uygulamalarına kadar geniş bir içerikte bilgi ve beceri kazanacak.

Program sonunda başarılı katılımcılara sertifika verilecek; böylece kadınların muhasebe sektöründe istihdam edilebilirliği artırılarak, bölgesel kalkınmaya katkı sağlanacak.