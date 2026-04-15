Eşinin kendisini aldattığını düşündüğü kişinin babasına ait bağ evine el yapımı patlayıcı yerleştirerek 2 kişinin ölümüne, 5 jandarma personelinin ise yaralanmasına neden olmakla suçlanan şüpheliler, 8'inci duruşmada da suçlamaları kabul etmedi.

Tokat'ın Erbaa ilçesi Karayaka beldesi Hürmüzlü Mahallesi'nde Ahmet Karaçoban'a ait bağ evinde, 18 Mayıs 2024 tarihinde jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemede patlama meydana gelmişti. Patlamaya neden olan bombanın piknik tüpü ve ve patlayıcı madde kullanılarak yapıldığı ve olay yerinde tuzaklandığı anlaşılmıştı. Patlamada bağ evinin sahibi Ahmet Karaçoban ve oğlu Muhammet Sefa Karaçoban hayatını kaybederken, 5 jandarma personeli ise ağır yaralandı. Yaşanan olayın ardından İ.G. olayın şüphelisi olarak, T.Ö. ise olaya yardım ettiği gerekçesiyle gözaltına alınarak çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olayla ilgili olarak Tokat 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde; bomba kullanmak suretiyle tasarlayarak kasten öldürme ve kasten yaralama suçlamasıyla açılan davada 8'inci duruşma görüldü. Sanıklar İ. G. ve T. Ö. duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Sanıklar suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme heyeti duruşmayı 11 Mayıs 2026 tarihine erteledi.