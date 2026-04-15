Adana Sanayi Odası (ADASO) ev sahipliğinde düzenlenen 'KOBİ'ler İçin Destek ve Dönüşüm Programı'nda, işletmelerin dijitalleşme, yeşil dönüşüm ve istihdamın korunmasının desteklenmesi süreçlerine yönelik stratejik adımlar paylaşıldı. Toplantıda konuşan KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, üretimde sürekliliği sağlamak adına KOSGEB tarafından KOBİ'lere sunulan finansa erişim mekanizmalarının ve destek paketlerinin detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, KOSGEB tarafından yürütülen Destek ve Dönüşüm Programları, Adana Sanayi Odası'nda düzenlenen geniş katılımlı bir toplantıyla tanıtıldı. KOBİ'lerin üretim kapasitelerini artırmak, dijitalleşme süreçlerini hızlandırmak, istihdamın korunmasını sağlamak ve küresel rekabet gücünü geliştirmek amacıyla hayata geçirilen programda, sanayicilere yeni dönem yol haritası sunuldu.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, KOSGEB'in sadece destek veren değil, sahanın nabzını tutan bir kurum olduğunu vurguladı. Geçtiğimiz yıl 7 milyar TL'lik bütçe ile kaldıraç etkisiyle 35 milyar TL'lik bir finansal hacim oluşturduklarını belirtti.

'Yeşil dönüşüm artık ticari bir pasaporttur'

Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç ise dünya ekonomisinin köklü bir değişimden geçtiğini belirterek; geleneksel üretim anlayışının yerini, yeşil dönüşüm ve yalın verimlilik sacayağına bıraktığını söyledi. Başkan Kıvanç, 'Dijitalleşme artık bir lüks değil, işletmelerin sinir sistemidir. Yeşil dönüşüm ise Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Sınırda Karbon Düzenlemesi kapsamında artık ihracat pazarlarında var olabilmemiz için bir 'ticari pasaport' niteliği taşımaktadır' dedi.

KOBİ'lerin Türkiye ekonomisindeki kritik rolüne dikkat çeken Başkan Kıvanç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

'Türkiye'deki işletmelerin yüzde 99'undan fazlasını oluşturan KOBİ'lerimiz; istihdamın yüzde 70'ini, ihracatın ise yüzde 30'unu sırtlamaktadır. KOBİ'lerimiz dönüşebilirse Türkiye dönüşebilir. KOSGEB'in sunduğu bu destekler, işletmelerimizi küresel devlerle rekabet edebilir hale getirecek stratejik bir can suyudur.'

Açılış konuşmalarının ardından etkinliğin ikinci bölümü, sanayicilerin sorularının yanıtlandığı basına kapalı oturumla devam etti. İkinci bölümde, destek mekanizmalarının detaylarını içeren kapsamlı bir sunum gerçekleştirildi.