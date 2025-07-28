Tokat’ın Reşadiye ilçesi Gündoğdu mahallesindeki 200 yıllık doğal Dipsiz Gölet, ekoturizme kazandırılacak.

Reşadiye ilçesinde yer alan Gündoğdu Göleti, yeşilin bin bir tonuna ev sahipliği yapan orman örtüsüyle doğaseverleri büyülüyor. Gölet etrafındaki, gölet manzarasına karşı kurulan bank ve masalarla ziyaretçilere huzurlu bir mola imkânı sunuyor. Gündoğdu Köyü sınırları içinde yer alan gölet, doğal yapısını koruyan çevresi ve berrak su yüzeyiyle hem fotoğraf tutkunlarının hem de sakinlik arayan doğa tutkunlarının uğrak noktası haline geldi. Özellikle ilkbahar ve yaz aylarında yoğun ilgi gören gölet, kamp, yürüyüş ve dinlenme aktiviteleri için de ideal bir ortam sağlıyor. Bölgeye gelen ziyaretçiler oturma alanlarında sevdikleriyle birlikte manzaranın tadını çıkarırken, göletin çevresinde uzanan ormanlık alan ise kuş sesleri eşliğinde keyifli yürüyüşlere imkan tanıyor.

"Doğal göletin 200 yıllık olduğu söyleniyor"

Mahalle sınırları içerisindeki Dipsiz Gölün doğal oluşum olduğunu söyleyen Gündoğdu Mahallesi muhtarı Kazım Demiryürek, "Bu göl en az 200 yıllık olduğunu düşünüyoruz. Dipsiz Göl diye geçiyor. Bu civardaki en eski göllerden de bir tanesidir. Tamamen doğal bir göldür. Reşadiye bölgesinden gelen kişiler piknik alanı olarak genellikle burayı tercih ediyorlar. Biz de bu talepten çok memnunuz. Eksiklerimiz var ama inceleme başlatıldı. Aşağıda yer alan şelale ve gölü ekoturizme kazandırmak için proje çizildi. Proje de kabul edildi. İhale aşamasına geçildi. Bittikten sonda güzel bir görünüm kazanacak. Karayolları tarafından Reşadiye-Karacaören yolu yapılıyor. O yoldan buraya 4 kilometrelik bozuk yol var. Bu yolun da yapılmasını istiyoruz" dedi.

Vatandaşlar ise çocuklarla birlikte gölete gelerek piknik yaptıkların belirterek temiz hava ve huzurlu bir ortam olduğunu söyledi.