Tokat Ticaret ve Sanayi Odası’nda seçim heyecanı başladı: Mücahit Yılmaz’ın ismi öne çıkıyor, diğer güçlü adaylar merakla bekleniyor.Tokat Haber / TOKAT (İGFA) - 2026 yılında yapılması planlanan Tokat Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) seçimleri öncesi Tokat iş dünyasında hareketli bir dönem yaşanıyor. Kulislerde konuşulan bilgilere göre; Tokat’ın tanınmış iş insanlarından Mücahit Yılmaz’ın başkanlık için hazırlıklara başladığı öğrenildi.

MÜCAHİT YILMAZ ADAYLIĞA HAZIRLANIYOR

Başarılı iş geçmişi, girişimcilik tecrübesi ve sosyal projelerdeki aktif rolüyle Tokat kamuoyunda saygı gören Mücahit Yılmaz, 2026 TSO seçimleri için ismi en çok konuşulan adayların başında geliyor. TSO üyeleri arasında “değişim” ve “vizyon” arayışının güçlendiği bu dönemde, Yılmaz’ın adaylığı iş dünyasında heyecan yarattı.

KULİSLERDE HANGİ İSİMLER DOLAŞIYOR?

Sadece Mücahit Yılmaz değil; Tokat iş dünyasının bilinen isimlerinden Ahmet Arat, Erol Can, Günaydın Altuntaş ve mevcut başkan Fatih Gökdere'nin de olası adaylar arasında gösterildiği konuşuluyor. Bu isimlerin resmi adaylık açıklamaları henüz yapılmasa da, kendi çevreleriyle istişare içinde oldukları gelen bilgiler arasında.