Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) ABD’de düzenlenen NAFSA 2025 fuarında çok sayıda uluslararası akademik iş birliğine imza atarak küresel vizyonunu güçlendirdi.

TOGÜ Amerika Birleşik Devletleri’nin San Diego kentinde düzenlenen NAFSA 2025 Uluslararası Eğitim Fuarı’na damga vurdu. TOGÜ heyeti, fuar süresince üniversitenin tanıtımını uluslararası düzeyde etkili şekilde gerçekleştirirken, çok sayıda önemli akademik iş birliğine de imza attı. TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, fuar boyunca farklı ülkelerden gelen üniversite temsilcileriyle bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Bu temaslar sonucunda yeni akademik iş birlikleri kurulurken, ortak projelerin temelleri de atıldı. Görüşmeler kapsamında TOGÜ’nün eğitimdeki vizyonu ve potansiyeli uluslararası paydaşlara aktarıldı.

Çok uluslu iş birlikleri geliştirildi

Fuarın son gününde Prof. Dr. Yılmaz; Romanya, Suudi Arabistan, Almanya, Peru, Çin ve Gürcistan gibi birçok ülkenin üniversite stantlarını ziyaret etti. Üniversitelerin temsilcileriyle yapılan görüşmelerde bilgi alışverişi yapılırken iş birliği imkanları değerlendirildi. Özellikle Gürcistan’daki Caucasus International University Rektör Yardımcısı Tamar Inasaridze ile yapılan görüşme dikkat çekti.

King Saud Üniversitesi ile Değişim Programı

Suudi Arabistan’daki King Saud Üniversitesi ile akademik iş birliği anlaşması yapıldı. Anlaşma kapsamında, TOGÜ TÖMER ve İslami İlimler Fakültesi öğrencileri ile King Saud Üniversitesi öğrencileri arasında değişim programı uygulanacak. 30 Suudi öğrenci Tokat’a gelerek Türk dili ve kültürü eğitimi alacak, TOGÜ öğrencileri ise Suudi Arabistan’da pratik Arapça eğitimi görecek.

Malezya ile yeni anlaşma

Fuarda bir diğer önemli iş birliği ise Malezya’dan Universiti Kebangsaan ile gerçekleştirildi. İki üniversite arasında imzalanan Memorandum of Understanding (MoU) ile akademik iş birlikleri daha da güçlendirilmiş oldu.

Küresel vizyon genişliyor

NAFSA 2025 fuarında yapılan iş birlikleri, görüşmeler ve imzalanan anlaşmalar Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nin uluslararasılaşma sürecine önemli katkılar sağladı. TOGÜ, küresel ölçekte akademik iş birliklerini artırmaya ve uluslararası vizyonunu genişletmeye kararlılıkla devam ediyor.