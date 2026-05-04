Tokat'ta etkili olan yağışlar sonrası Yeşilırmak'ta oluşabilecek sel ve taşkın riskine karşı yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, sahada yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek süreci yakından takip etti. Şehir genelinde sürdürülen çalışmalarda; dere yatakları, köprü çevreleri ve riskli bölgelerde kontroller sıklaştırılırken, su baskını, heyelan ve zemin çökmesi riski bulunan alanlarda önlemler artırıldı. Muhtemel olumsuzluklara karşı ekiplerin sahadaki hazırlıkları sürüyor.

İlk andan itibaren sahada etkin mücadele

Yağışın etkisini göstermeye başladığı ilk andan itibaren sahaya intikal eden Tokat İl Özel İdaresi, Tokat Belediyesi, Devlet Su İşleri (DSİ) ve AFAD ekipleri, sel ve taşkın riskine karşı yoğun bir çalışma yürütüyor. Şehrin farklı noktalarında eş zamanlı olarak sürdürülen çalışmalarla süreç anlık olarak takip ediyor.

Başkan Yazıcıoğlu: 'Tüm imkanlarımızla sahadayız'

Sahadaki incelemeleri sırasında açıklamalarda bulunan Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, sürecin titizlikle yürütüldüğünü belirterek; 'Yağışın etkisini göstermeye başladığı ilk andan itibaren ekiplerimiz ve ilgili kurumlarımızla birlikte sahada görev başındayız. Yeşilırmak'ta oluşabilecek sel ve taşkın riskine karşı gerekli tüm tedbirleri alıyor, süreci anbean takip ediyoruz. Hemşerilerimizin can ve mal güvenliği için tüm imkânlarımızı seferber etmiş durumdayız. Sel ve taşkın riski bulunan dere yataklarından uzak durulmasını, zemin çökmesi ve heyelan riski taşıyan bölgelerden kaçınılmasını, riskli alanlarda azami dikkat gösterilmesini ve resmi kurumlar tarafından yapılacak uyarıların yakından takip edilmesini önemle rica ediyoruz' dedi.