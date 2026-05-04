Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, Olağan Genel Kurul'da oyların tamamını alarak yeniden başkan seçildi.

DAİMFED'in 2. Olağan Genel Kurulu, Genel Merkez İdari Bina Toplantı Salonu'nda yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kurulda Divan Başkanlığına eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı, katip üyeliklerine ise DAİMFED İstanbul Şube Başkanı Tarkan Tüzmen ve DAİMFED Malatya Şube Başkanı Kadircan Esen seçildi.

Genel kurulda oyların tamamını alan Genel Başkan Mustafa Karslıoğlu yeniden başkan seçilerek güven tazeledi. Adana'nın yanı sıra Malatya, İstanbul, Ankara, Kahramanmaraş, Mersin, Antalya, Gaziantep, Osmaniye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Suriye, Nahçıvan/Azerbaycan şubelerinden 5'er delegenin bulunduğu kurulda tüm organlar belirlendi.

'Birlik ve beraberlik içerisinde kalıcı çözümler üretmeye devam edeceğiz'

DAİMFED Genel Kurulu'nda güven tazeleyerek yeniden genel başkan seçilen Mustafa Karslıoğlu, 'Müteahhitlik sektörünün sorunlarına vakıfız. Bu sorunların çözümü noktasında kararlılıkla ve daha yoğun bir şekilde çalışacağız. İlgili bakanlıkları harekete geçirerek imar, ruhsat, yerinde dönüşüm ve kentsel dönüşüm konularında hızlı ve etkin adımlar atacağız. Birlik ve beraberlik içerisinde, sektör paydaşlarımızla güç birliği yaparak kalıcı çözümler üretmeye devam edeceğiz' dedi.

'Konfederasyon yolunda hızla ilerliyor '

DAİMFED'in, Türkiye İnşaat Müteahhitler Konfederasyonu (TİMKON) olma yolunda hızla ilerlediğine dikkat çeken Başkan Karslıoğlu, daha sonra şunları söyledi:

'DAİMFED olarak, konfederasyon olma hedefi doğrultusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kapsamda, sektördeki birlikteliği güçlendirecek adımlar atarak daha kapsayıcı ve güçlü bir yapı oluşturmayı amaçlıyoruz. Amacımız müteahhitlik sektörünü ulusal ölçekte daha etkin temsil eden bir konfederasyon yapısına ulaşmaktır.'

'İlgili bakanlıklarla istişarelerini daha da güçlendireceğiz'

Divan Başkanı Fatma Güldemet Sarı ise, 'Federasyonumuz genel merkezimizin Adana olması bizleri gururlandırmaktadır. Federasyonumuza bağlı 12 vilayetle genel merkezimizin yeni yönetim kuruluyla ilgili bakanlıklarla istişarelerini daha da güçlendirip sektörün sorunlarını çözmeye devam edecektir' dedi.

DAİMFED'in yeni yönetimiyse şu isimlerden oluştu:

'Mustafa Karslıoğlu, Fatma Güldemet Sarı, Halil Avcı, Sayım Azmaz, Enes Yılmaz, Tarkan Tüzmen, Mehmet Faruk Bozkurt, Yavuz Yılmaz, Barış Yıldırım, Aytaç Özelköse, Mustafa Fidan Vursavuş, Özkan Emirsoylu, Timuçin Güvercin, Kadir Karataş, Yekta Murat Çakıroğlu, Engin Hazar, Özkan Kalo, Kemal Bekaroğlu, Murat Yalçın Şeker, Seyfettin Can, Özcan Güngör, Dalkın Öztorun, Melih Selçuk Ataş, İlker Cem Güvel, Barış Filiz, Kadircan Esen, Tamer Gülcan, Nadir Vurankaya, Necmettin Kolca, Ersin Engin, Mustafa Kara, Rıfat Berktaş, Ahmet Suyanı.'