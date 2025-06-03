Simav İlçe Müftülüğüne bağlı Naşa 4-6 Yaş Kuran Kursunda okuyan 13 öğrenci için yıl sonu karne töreni gerçekleştirildi.
Naşa Kaplıca Parkındaki programa İlçe Müftü Vekili Hakkı Balı, İlçe Müftülüğü ADRB Vaizi Zeynep Öztürk, Naşa Belediye Başkan Vekili Hasan Bayka, Kur’an kursu öğreticileri, veliler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Halkın yoğun ilgi gösterdiği program minik öğrencilerin sunduğu çeşitli etkinlikler ve gösterilerin ardından İlçe Müftü Vekili Hakkı Balı’nın duası, öğrencilere karne ve çeşitli hediyelerin verilmesiyle sona erdi.
Kaynak: İHA