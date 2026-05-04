Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Hisarcık Meslek Yüksekokulunda (MYO), 'Gençlik İçin Rehberlik ve Farkındalık Buluşmaları' kapsamında eğitim programı gerçekleştirildi.

Öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkı sağlamak ve sağlıklı yaşam bilincini artırmak amacıyla düzenlenen etkinlik, DPÜ Mediko Sosyal ve Gençlik Danışma Merkezi tarafından organize edildi.

Programda Uzman Psikolog Eren Tuncay ile Hemşire Dr. Hatice Erkun Dolker tarafından 'Duygu Yönetimi Teknikleri, Motivasyon ve İyileşme' ile 'Sağlıklı Yaşam ve Hastalıklardan Korunma' başlıklı eğitimler verildi. Eğitimlerde, bireylerin duygularını sağlıklı şekilde yönetmeleri, motivasyonlarını artırmaları ve hastalıklardan korunma konusunda bilinç kazanmaları ele alındı.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği programa, Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Dr. Burak Kavaslar, Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Fadim Koç ile akademik ve idari personel de katıldı. Katılımcılar, teorik bilgilerin yanı sıra günlük yaşamda uygulanabilecek pratik öneriler edinme fırsatı buldu.

Program sonunda Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Dr. Burak Kavaslar tarafından eğitimi veren Uzman Psikolog Eren Tuncay ve Hemşire Dr. Hatice Erkun Dolker'e teşekkür belgeleri takdim edildi.