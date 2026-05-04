Kütahya'nın Emet ilçesinde din görevlilerine yönelik düzenlenen 'Vaaz Beceri Geliştirme' kursu sona erdi.

Emet İlçe Müftülüğü, din görevlilerinin cami irşat hizmetlerini daha etkin ve verimli sunabilmelerini sağlamak amacıyla önemli bir eğitim çalışmasına imza attı. İlçe bünyesinde görev yapan imam ve müezzinlere yönelik düzenlenen 'Vaaz Becerilerini Geliştirme Hizmet İçi Eğitim Kursu' başarıyla tamamlandı. Din görevlilerinin toplumu dini konularda daha donanımlı şekilde aydınlatmalarını hedefleyen kursta; vaaz hazırlama teknikleri, hitabet ilkeleri, ses ve nefes kontrolü ile cemaatle iletişim gibi kritik konularda uygulamalı eğitimler verildi.

Eğitim programının kapanışında değerlendirmelerde bulunan İlçe Müftüsü İsmail Çınar, din hizmetlerinde güncel metotların kullanılmasının önemine dikkat çekti. Müftü Çınar, 'Din görevlilerimizin kürsü hâkimiyetlerini artırmak ve vatandaşlarımıza çok daha etkili bir dille hitap edebilmelerini sağlamak için bu tür kursları oldukça önemsiyoruz. Bilgi birikimimizi güzel bir üslup ve doğru hitabetle birleştirdiğimizde irşat hizmetlerimizin verimliliği daha da artacaktır. Kursumuza katılan tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

Eğitim sonunda kursu başarıyla tamamlayan din görevlilerine yönelik değerlendirmeler yapılırken, bu tür mesleki gelişim faaliyetlerinin periyodik olarak sürdürüleceği belirtildi.