Kütahya Valiliği'nde, Musa Işın başkanlığında Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen programa il protokolü, kurum müdürleri ve komisyon üyeleri katıldı. Toplantıda konuşan Vali Musa Işın, bağımlılıkla mücadelenin Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri olduğunu belirterek, bu sorunun yalnızca güvenlik tedbirleriyle değil, toplumun tüm kesimlerinin ortak çabasıyla çözülebileceğini ifade etti. Bağımlılığın aileleri ve toplumu derinden etkilediğini vurgulayan Musa Işın, devletin ilgili kurumlarıyla birlikte kapsamlı çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Kütahya'da 2024 ve 2025 yıllarında uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı 500 kişinin tutuklandığını açıklayan Vali Musa Işın, bu verilerin sorunun ciddiyetini ortaya koyduğunu dile getirdi. Mücadelenin temel hedefinin gençleri ve aileleri korumak olduğuna dikkat çeken Musa Işın, önleyici tedbirlerin önemine vurgu yaptı.

Vali Musa Işın, 'Bu meselede yalnızca suça karışanları yakalamakla yetinemeyiz. Asıl önemli olan, insanlarımız bu yola girmeden önce gerekli önlemleri alabilmektir. Bir evladımızı bile kurtarabilsek kendimizi bahtiyar addederiz' ifadelerini kullandı.

Toplantı, katılımcıların görüş ve önerilerinin değerlendirilmesinin ardından sona erdi.