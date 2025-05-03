Bu yıl Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düzenlenen ve büyük ilgi gören festivalde, TOGÜ’nün bilimsel birikimini ve yenilikçi vizyonunu yansıtan projeler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Festival kapsamında KKTC’ye giden Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, üniversitenin standını ziyaret ederek öğrenci ve akademisyenler tarafından geliştirilen projeleri yerinde inceledi. Rektör Yılmaz; TOGÜ’nün teknolojiye, sürdürülebilirliğe ve toplumsal faydaya yönelik katkılarını içeren çalışmaları yakından takip ederek yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı. TOGÜ standında yapay zekâ uygulamalarından çevreci teknolojilere, mühendislik tasarımlarından dijital çözümlere kadar pek çok yenilikçi proje sergilenirken katılımcılar üniversitemizin Ar-Ge potansiyelini keşfetme fırsatı buldu. Aynı zamanda tanıtım materyalleriyle üniversitenin akademik birimleri, araştırma merkezleri ve öğrenci faaliyetleri hakkında da bilgilendirme yapıldı.

TOGÜ’nün genç girişimcilerini, araştırmacılarını ve ilham verici düşünürlerini geniş kitlelerle buluşturan bu önemli etkinlik, hem bilimsel bir vitrin işlevi gördü hem de iş birliklerine zemin hazırladı.

TEKNOFEST gibi büyük organizasyonların üniversitelerin üretim gücünü sergilemesi açısından büyük önem taşıdığını belirten Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, "Öğrencilerimizin ve akademisyenlerimizin bu tür platformlarda elde ettiği tecrübeler, onları geleceğe daha donanımlı bireyler olarak taşıyacaktır" dedi.