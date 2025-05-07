Hakkâri TOBB Hüseyin Çelik Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından bu yıl ilk kez festival düzenlendi.

Renkli etkinliklere sahne olan festival, hem kültürel hem sanatsal yönüyle katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Öğrencilerin seslendirdiği şiirlerle açılışı yapılan festival, düzenlenen yarışmalarla hem eğlenceli hem de kıyasıya bir rekabetin yaşandığı anlara sahne oldu. Geleneksel Türk tiyatrosunun önemli örneklerinden Hacivat ile Karagöz Oyunu ise izleyicilere kahkaha dolu anlar yaşattı.

Festivalin bir diğer dikkat çeken bölümü ise öğrencilerin hazırladığı bilim ve doğa temalı keşif stantları gezisi oldu. Katılımcılar, stantlarda yapılan deneyleri inceleyerek öğrencilerin projelerini yakından görme fırsatı buldu. Günün ilerleyen saatlerinde sahneye çıkan okulun halk oyunları ekibi, sergiledikleri zeybek gösterisi ile izleyenlerden büyük alkış aldı.

Öğrencilerden oluşan koronun seslendirdiği musiki konseriyle festival son buldu.