Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Bursa Kadın Girişimciler Kurulu, Bursa’da kadın girişimciliğini güçlendirmeye yönelik önemli bir iş birliğine daha imza attı.

Bursa Ticaret Borsası koordinatörlüğünde faaliyetlerini sürdüren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Bursa Kadın Girişimciler Kurulu, Bursa’da kadın girişimciliğini güçlendirmeye yönelik önemli bir iş birliği çerçevesinde ’Akbank Dönüşüm Akademisi Bursa Girişimci Kadın Programı’nın ilk etabı, 16-20 Haziran tarihleri arasında gerçekleşti. Eğitimlerin ardından Bursa Ticaret Borsası Hizmet Binası’nda lansman toplantısı düzenlendi.

TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Sabriye Şen, kadınların iş dünyasında daha görünür ve güçlü olabilmesi adına hayata geçirdikleri projelere bir yenisini daha eklemenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Şen, "Kadının ekonomik hayattaki yerini güçlendirmek, sürdürülebilir girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak ve ilimizdeki kadın girişimcilerin büyüme yolculuklarına katkı sunmak amacıyla kararlılıkla çalışıyoruz. Bu program da tam anlamıyla bu misyonun somut bir yansımasıdır" dedi.

"Kadın girişimciler toplumsal refahın anahtarı"

Kadınların iş hayatındaki varlığının sadece bireysel başarı olarak değil, toplumsal refah ve fırsat eşitliği açısından da stratejik bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Şen, şöyle konuştu;

"Akbank Dönüşüm Akademisi Girişimci Kadın Programı ile hedeflenen, kadın girişimcilerimizin iş stratejilerini sağlam temellere oturtmaları, yetkinliklerini geliştirmeleri ve yeni iş birliklerine kapı aralamalarıdır. TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu olarak, programa katılmaya hak kazanan kadınlarımızı gönülden tebrik ediyor; bu süreçte ve sonrasında da her zaman yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyorum. Onların başarısı, hepimizin ortak gurur kaynağıdır."

Akbank KOBİ Bankacılığı Pazarlama Müdürü Cemre Bozer de programda yaptığı konuşmada, Türkiye’de işletmelerin yüzde 99,7’sini oluşturan KOBİ’lerin, istihdamın yüzde 71’ini, üretim ve dış ticaretin önemli bir bölümünü sırtladığına dikkat çekerek, KOBİ’lerin ekonomideki stratejik rolüne vurgu yaptı. Türkiye’de son yıllardaki desteklerle birlikte girişimci kadın oranının yüzde 36’lara kadar yükselmesine rağmen, bu rakamın OECD ülkelerinin çok altında yer aldığını kaydeden Bozer, "KOBİ’lerin dönüşümüne destek olmak bizim için bir bankacılık faaliyetinden çok daha fazlası. Özellikle girişimci kadınların iş hayatındaki varlığını güçlendirmek için sadece finansal kaynak değil, aynı zamanda bilgi, mentorluk ve network desteği de sağlıyoruz" dedi.

Kadın girişimciliğin geliştirilmesinin Akbank’ın önceliklerinden biri olduğunu vurgulayan Cemre Bozer, Akbank Kadın KOBİ Paketi hakkında bilgi verdi. 2021 yılı sonunda başlattıkları Kadın KOBİ Paketi ile girişimci kadınların ihtiyaçlarını doğrudan karşılamaya odaklandıklarını belirten Bozer, bugüne kadar uluslararası kuruluşlardan sağlanan fonlarla kadın KOBİ’lere 240 milyon dolarlık kaynak oluşturduklarını söyledi. Akbank Dönüşüm Akademisi Girişimci Kadın Programı kapsamında da girişimci kadınlara finansmana erişimin yanı sıra mentorluk desteği, eğitim imkanları ve avantajlı bankacılık ürünleri sunduklarını aktaran Bozer, "Akbank’la çalışan işletme sahibi kadın sayımızı üç yılda iki katına çıkardık. Sağlanan finansman ise aynı dönemde 6,5 katına ulaştı" bilgisini paylaştı.

Bozer, programı başarıyla tamamlayan katılımcılara özel olarak 25 bin TL’ye varan chip para ödülleri, avantajlı POS ve ticari kredi kartı şartları ile maaş promosyon destekleri sunduklarını da sözlerine ekledi.

Akbank Dönüşüm Akademisi Girişimci Kadın Programı’na firması Bursa’da bulunan, özellikle üretim yapan 10 girişimci kadının katıldığı programın ilk aşaması, 16-20 Haziran tarihleri arasında yüz yüze eğitimlerle başlarken; SWOT analizleriyle birlikte beş günlük yoğun bir eğitim sürecinden geçti. Eğitimlerde, girişimcilik, iş planı hazırlama, dış ticaret, pazarlama, dijital pazarlama ve sürdürülebilir finansman gibi başlıklarda kapsamlı içerikler sunuldu.

Yıl sonuna kadar devam edecek olan programın ikinci aşamasında katılımcılar, çevrimiçi eğitimler ve birebir mentorluk desteği alacak. Temmuz-Aralık döneminde planlanan altı farklı çevrimiçi eğitimde; finansal yönetim ve muhasebe, hukuki konular, dijital pazarlama ve satış gibi başlıklarda bilgiler aktarılacak. Ayrıca, her girişimciye altı ay boyunca birebir mentorluk desteği sağlanacak. Programı başarıyla tamamlayan katılımcılar, sertifika almaya hak kazanacak.