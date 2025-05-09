TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Sabriye Şen, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk’ün başkanlığında gerçekleşen Değer Katan Kadın Girişimciler Toplantısı’nda Bursa’nın dinamik kadın girişimci ekosistemini ve hayata geçirdikleri projeleri aktardı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İl Kadın Girişimciler Kurulu Değer Katan Kadın Girişimciler Toplantıları’nın dördüncüsü, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk’ün başkanlığında Marmara Bölgesi özelinde gerçekleştirildi. Toplantıya faaliyetlerini Bursa Ticaret Borsası çatısı altında yürüten TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) İcra Komitesi Başkanı Sabriye Şen ve Kurul Üyeleri de katıldı.

"Kadınların girişimcilik ekosistemine aktif katılımı için çalışıyoruz"

Kurulların gerçekleştirdiği ve devam eden projelerin değerlendirildiği toplantıda konuşan TOBB Bursa KGK İcra Komitesi Başkanı Sabriye Şen, Bursa’da kadın girişimciliğini güçlendirmeye yönelik önemli adımlar atmaya devam ettiklerini belirterek, "TOBB’un güçlü liderliği ve Bursa Ticaret Borsası’nın koordinasyonunda, kadınlarımızın ekonomik kalkınmaya katkılarını artırmak adına özveriyle çalışıyoruz" dedi. Bursa’da 301 kadının katılımıyla gerçekleştirdikleri ortak toplantı ile kapsayıcı bir yapı oluşturduklarını vurgulayan Şen, kadın girişimcilerin ilgi alanlarına göre tematik çalışma grupları kurduklarını, kurul dışı gönüllü kadın girişimcileri de sürece dâhil ettiklerini belirtti.

Finansal kaynaklara erişim kolaylaşıyor

Kadın girişimcilerin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla göreve geldikleri günden itibaren kamu ve özel bankalarla güçlü bir iletişim ağı kurduklarını kaydeden Şen, Haziran ayında bir banka ile iş birliğiyle hayata geçirilecek Kadın Girişimcilik Programı ile kadın girişimcilere özel mentorluk ve eğitim desteği sağlanacağını ifade etti. Bursa Ticaret Borsası öncülüğünde ücretsiz olarak düzenlenen Sürdürülebilirlik Sertifika Programı hakkında bilgi veren Şen, "Yeşil dönüşüm sürecine uyum sağlayan kadın girişimcilerimiz, bu programla çevresel ve ekonomik sürdürülebilirlik konularında yetkinlik kazandı" dedi. "İşimiz Temiz" projesine de değinen Sabriye Şen, proje kapsamında Osmangazi Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle düzenlenen eğitimlerde 60’tan fazla kadının hijyen sertifikası almasını sağladıklarını vurguladı.

Girişimcilik kültürü gençlere aşılanıyor

Kadın girişimcilerle gençler arasında köprü kurmak amacıyla Bursa’daki üç üniversiteyle iş birliği protokolleri imzaladıklarını da ifade eden Sabriye Şen, üniversite öğrencilerine yönelik eğitimler ve atölye çalışmalarıyla girişimcilik kültürünü genç yaşta yaygınlaştırmayı hedeflediklerini söyledi. Özellikle Bursa Kadın Girişimciler Kurulu`nu İnegöl`den temsil eden kurul üyeleri tarafından geliştirilen "FEED HUB İnegöl" projesine değinen Şen, "Aralık 2024’te lansmanını gerçekleştirdiğimiz projede meslek yüksekokullarında öğrenim gören kız öğrencilerimize girişimcilik ve mesleki gelişim alanında rehberlik etmeyi hedefledik. Bu kapsamda bugüne kadar 160 kız öğrencimize sertifikalı eğitimler verdik. Benzer bir projeyi yakın zamanda Orhangazi ilçemizde de hayata geçireceğiz" dedi.

Sanayide Kadın Eli Projesi ile 208 kadın istihdama katıldı

TOBB Bursa KGK İcra Komitesi Başkanı Sabriye Şen, gerçekleştirdikleri çeşitli eğitim ve seminerlerin yanı sıra, "Sanayide Kadın Eli Projesi" ile de sanayi sektöründe kadın istihdamını artırmaya yönelik önemli adımlar attıklarını kaydetti. Kadınların sanayi sektöründe daha görünür ve etkin rol üstlenmesini hedeflediklerini belirten Şen, "Sanayide Kadın Eli Projesi kapsamında bugüne kadar 114 firmayla iyi niyet mektubu imzaladık ve 208 kadının istihdam edilmesine katkı sağladık. İcra Kurulu üyelerimizin sahadaki birebir temasları sayesinde bu sayı gün geçtikçe artıyor. Ayrıca, TOBB ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde yürütülen KİPAP Projesi ile ilimizde İŞKUR ile birlikte 80 kadınımızın istihdamına destek verdik. Bu projelerle kadınların iş gücüne katılımını artırmayı sürdürüyoruz" dedi.

Geleceğe yönelik vizyon ve iş birlikleri

Kadın girişimciliğini destekleme vizyonlarının sadece mevcut projelerle sınırlı kalmadığını vurgulayan Sabriye Şen, Gürsu Belediyesi ile ortaklaşa hayata geçirilecek değişim projesiyle genç kadınların teknoloji ve liderlik alanlarında uluslararası deneyim kazanmasının hedeflendiğini söyledi. Şen ayrıca, Bursa’nın ilham verici kadın girişimcilerinin başarı hikayelerini derleyerek bir kitap oluşturacaklarını ve bu sayede gelecek nesillere rol model olmayı amaçladıklarını belirtti. Sabriye Şen, konuşmasını "Bursa’dan yükselen bu güçlü sesi tüm Türkiye’ye yaymak ve kadın girişimciliğini ülke genelinde daha da güçlendirmek için aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" sözleriyle tamamladı.

TOBB KGK Başkanı Nurten Öztürk’ten Bursa’ya övgü

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk, Türkiye’nin kalkınma hedeflerine kadın eli değmeden ulaşmanın mümkün olmadığını söyledi. Kadın Girişimciler Kurullarının kadın girişimciliğini yaygınlaştırma konusundaki özverili çalışmalarının takdire şayan olduğunu ifade eden Öztürk, "TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu üyelerimiz hayata geçirdiği proje ve çalışmalar ile yalnızca Marmara Bölgesi’ne değil, tüm Türkiye’ye ilham kaynağı oluyor. Bu noktada Sabriye Şen Başkanım olmak üzere İcra Kurulu Üyelerimizi ve tüm kadın girişimcilerimizi tebrik ediyorum" diye konuştu.