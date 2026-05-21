Antalya'nın Alanya ilçesinde seyir halindeki tırda çıkan yangın sürücünün yangın tüplü müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, saat 15.30 sıralarında Alanya'nın Avsallar Mahallesi D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 07 CHZ 575 plakalı tırın balata kısmından duman yükseldiğini fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekti. Sürücü, yangın söndürme tüpüyle müdahale ederek yangını söndürdü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, tırda soğutma çalışması gerçekleştirdi.