Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nde (ALKÜ) öğrenciler tarafından girişim projelerinin yarıştığı Girişimcilik Yarışması ve Menti-Mentör Buluşması bu yıl da birbirinden güzel projelerle tamamlandı. Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) iş birliğiyle yürütülen 2025-2026 Girişimcilik Yarışması ve Menti-Mentör Buluşması finali ALKÜ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda yapıldı.

Rektör Türkdoğan: 'Bu yarışmanın kaybedeni yok'

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, öğrencilerin sadece diploma değil, analitik düşünme durumunu da kazanması gerektiğini vurguladı. Rektör Türkdoğan konuşmasının devamında, 'İki yıl önce öğrenci topluluğu faaliyet sayısı 60-70 civarındayken, bugün multidisipliner çalışmayı teşvik ederek bu sayıyı 270'lere çıkardık. Bu yarışma tam olarak bizim vizyonumuza hitap ediyor. Öğrencilerimizin fikirleri var ancak bunları bir mentör eşliğinde nasıl olgunlaştıracaklarını ve hatalarından nasıl ders çıkaracaklarını öğrenmeleri çok kıymetli. Bu yarışmanın kaybedeni yok; cesaret eden her gencimiz bizim için kazanan taraftadır. Kendilerini her zaman geliştiren öğrencilerimize bu projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen akademisyenlerimize, ALTSO Başkanı Sayın Eray Erdem ve emeği geçen herkese teşekkür ederim' dedi.

Başkan Kural: 'Üniversite-sanayi iş birliği gurur kaynağımız'

ALTSO Meclis Başkanı Mehmet Kural, üniversite ile yapılan paydaşlığın önemine dikkat çekerek 'ALKÜ hepimizin göğsünü kabartan, Türkiye genelinde son derece hızlı ilerleyen bir üniversite. ALTSO olarak Teknokent çalışması dahil olmak üzere bu tür iş birliklerinde yer almaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Tüm yarışmacılara başarılar diliyor, çok daha büyük projelerde birlikte olmayı temenni ediyorum.' dedi. Dr. Meral Sayın da mentörlük sürecinin önemine değinerek, 'Girişimciyi; bir işi başlatan, zorluklara rağmen ayakta kalabilen ve sürdürülebilirliği sağlayan kişi olarak tanımlıyoruz. Biz de buradan hareketle, Alanya'mızın seçkin ve duvarında vergi levhası asılı olan iş insanlarını mentör olarak belirledik. Mentörlerimizin öğrencilerimize sağladığı vizyon ve bilgi katkısı projemizin en büyük kazanımı oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ederim' dedi.

60'tan fazla proje, 8 büyük finalist

Yarışma süreci, 60'ın üzerinde girişimcilik projesinin yazılı başvurusuyla başladı. Alanında uzman jüri üyelerinin titiz değerlendirmeleri sonucunda 20 proje yarı finale, ardından yapılan sözlü sunumlarla 8 proje büyük finale kalmaya hak kazandı. Finalist gruplar, projelerini ticari bir gerçekliğe dönüştürebilmek amacıyla Alanya iş dünyasının deneyimli isimlerinden oluşan mentörlerle iki ay boyunca yoğun bir hazırlık süreci geçirdi.

Büyük ödüller sahiplerini buldu

Öğrencilerin yenilikçi iş fikirlerini geliştirmelerine, mentörlük desteğiyle projelerini olgunlaştırmalarına ve iş dünyasıyla buluşturmalarına imkân sağlayan yarışmanın finalinde, finale kalan 8 takım, jüri karşısında sunumlarını gerçekleştirdi. Sunumların ardından jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucunda birinci olan BlackBird takımı 40 bin lira, ikinci olan PentaLogic takımı 30 bin lira, üçüncü olan ShiftX 25 bin lira ödül aldılar. Tören, hatıra fotoğrafı çekimi ve önümüzdeki yıllarda yarışmanın kapsamının genişletilerek sürdürüleceği mesajıyla sona erdi. Program kapsamında girişimci öğrencilere süreç boyunca rehberlik eden mentörlere plaket takdim edildi. Tören hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Final programına ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, ALTSO Yönetim Kurulu Başkanı Eray Erdem, ALTSO Meclis Başkanı Mehmet Kural, ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kılıç, ALKÜ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Güneş Yılmaz, ALTSO Kadın Girişimcilik Kurulu adına Dr. Meral Sayın, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.