Bolu’da TEM Otoyolu’nda, seyir halindeki tırın yol kenarında duran yol bakım aracına çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolu’nun Alıçören mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan Gürcistan uyruklu B.D. yönetimindeki CC 264 MC plakalı tır, emniyet şeridinde bakım çalışması için park halinde bulunan S.Ö. idaresindeki 33 ATB 932 plakalı Karayolları Genel Müdürlüğü ait yol bakım aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle bakım aracı şarampole uçarken, tır ise yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada iki sürücü de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle aksayan trafik iki şerit üzerinden kontrollü olarak sağlandı. Her iki araçta da büyük çapta maddi hasar oluştu. Araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik tekrar normale döndü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.