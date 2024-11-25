Karaman’ın Ayrancı ilçesinde tipiye yakalanan 350 koyun ve bir eşek donarak telef oldu.

Olay, ilçeye bağlı Berendi köyü Yurt Pınarı Sağcabükü mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yayladan dönmekte olan 900 koyunun bulunduğu sürü tipiye yakalandı. Koyun sürüsünün çobanları Erdal A. ve Mehmet T.’nin 112 Çağrı Merkezini arayarak yardım istemeleri üzerine bölgeye jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Bölgeye güçlükle ulaşan ekipler, tipide kaybolan koyun sürüsünü saatler sonra bulabildi. Sürüdeki eşek ve 350 koyunun donarak telef olduğu belirlendi. Ekipler, daha sonra çobanlar ile sağ kalan koyunları kurtararak köye getirdi.

Yaylada bine yakın koyunun tipide mahsur kaldığı ve kurtarılmaları için yardım beklendiği öğrenildi.