Şırnak’ın Silopi ilçesi ile Görümlü beldesi arasında seyir halindeki bir otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Silopi ilçesine bağlı Görümlü Beldesi yolunda meydana geldi. Ferhat Mete idaresindeki 51 ACK 127 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak uçurumdan yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada araçta bulunan sürücü Ferhat Mete yaşamını yitirirken, N.A. (17), D.A. (20) ve H.B. (17) yaralandı. Yaralılar, Silopi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.