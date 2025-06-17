Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Somali’nin başkenti Mogadişu’da hizmet veren Sanco Engelliler Eğitim Merkezine, engelli bireylerin meslek sahibi olmalarına katkı sağlamak amacıyla ekipman desteğinde bulundu.

TİKA tarafından hayata geçirilen proje çerçevesinde merkeze, dikiş makineleri, terzilikte kullanılan çeşitli sarf malzemeleri ile kına dövmesi ve makyaj eğitimlerinde kullanılmak üzere çeşitli ekipmanlar temin edildi. Söz konusu malzemelerle, merkezin yürüttüğü mesleki eğitim faaliyetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde sürdürülmesi amaçlanıyor.

Sanco Engelliler Eğitim Merkezi, engelli bireylerin üretken bireyler olarak toplumda yer edinmelerini ve kendi geçimlerini sağlayabilecek donanıma ulaşmalarını desteklemeyi hedefliyor.