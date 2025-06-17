Anadolu Üniversitesi’nin kurum kültürü geleneği olan ’Akademik Performans Ödülleri’ sahiplerini buldu.

İnsanlığın ortak refahı için bilimsel bilgi hazinesini zenginleştiren nitelikli akademik çalışmalar ’Makale Performans Ödülleri’, ’Akademik Başarı Ödülleri’, ’Akademik Üstün Başarı Ödülleri’, ’Ar-Ge, İnovasyon ve Girişimcilik Başarı Ödülleri’ ve ’Yılın Tezi Ödülleri’ kategorilerinde değerlendirildi.

"Ödüller bireysel çabanın değil, bilime adanmışlığın nişanesidir"

Evrensel bilgi birikimine ve araştırma ekosistemine sağlanan katkıların ödüllendirildiği törenin aynı zamanda Anadolu Üniversitesi’nin gurur günü olduğunun altını çizerek konuşmasına başlayan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, "Bugün bilim alanına sağladığı katkılar ile bizleri gururlandıran akademisyenlerimizi takdir etmek üzere buradayız. Bu anlamlı törende, Makale Performans Ödülleri, Akademik Başarı ve Üstün Başarı Ödülleri, Ar-Ge, İnovasyon ve Girişimcilik Başarı Ödülleri ile Yılın Tezi Ödülleri takdim edilecek. Bu ödüller, sadece bireysel çabanın değil; aynı zamanda kurumsal gelişimin, araştırma kültürünün ve bilime olan adanmışlığın da birer nişanesidir. Üniversitemizin 2025 dünya sıralamalarında, bu akademik vizyonunun somut sonuçlarını almaya başlaması hepimiz için büyük bir mutluluk ve gurur kaynağıdır" dedi.

"Üniversitemizin akademik performansının ve araştırma gücünün yeni bir göstergesi"

Anadolu Üniversitesi’nin THE World University Rankings 2025 verilerine göre Türkiye’nin en iyi 13’üncü üniversitesi olduğunu belirten Rektör Adıgüzel, "Anadolu Üniversitesi, QS World University Rankings 2025 sıralamasında Avrupa’nın en iyi 487’nci üniversitesi, THE’nin alan bazlı sıralamalarında ’Tıp ve Sağlık’ ile ’Eğitim’ alanlarında dünyada ilk 500’de, ’Sosyal Bilimler’ ve ’Ekonomi ve İşletme’ alanlarında ilk bin içinde. Ayrıca, Asya Üniversiteleri Sıralaması’nda, bu 4 alanda da ilk 500 içinde yer almıştır. SCImago Institutions Rankings 2025 sonuçları da üniversitemizin akademik performansının ve araştırma gücünün yeni bir göstergesi olmuştur. Bu sıralamalara göre Anadolu Üniversitesi, Türkiye genel sıralamasında 18’nci sırada yer almıştır. Eğitim kategorisinde Türkiye 3’üncüsü, Sosyal Bilimler kategorisinde Türkiye 5’ncisi, Psikoloji kategorisinde Türkiye 8’ncisi ve Bilgisayar Bilimi kategorisinde ise yine Türkiye 8’ncisi olarak önemli bir başarıya imza atmıştır" ifadelerini kullandı.

"Bu başarıların ardında değerli akademisyenlerimiz yer almakta"

2024 yılı içinde Anadolu Üniversitesi’nden çıkan 2 bin 909 bilimsel yayının nicelikten çok niteliğe odaklı bir üretim anlayışıyla gerçekleştiğine dikkat çeken Rektör Adıgüzel, bu yayınların yüzde 51’inin Q1, yüzde 24’ünün ise Q2 kategorisinde yer aldığını ve uluslararası literatüre güçlü katkı sağladığını belirtti. Rektör Adıgüzel, konuşmasına şöyle devam etti:

"Yükseköğretim Kurulu’nun 2024 Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu’na göre, Ar-Ge’ye ayrılan yatırım bütçesi oranı açısından Türkiye’de 4’ncü sıradayız. Ayrıca, 30 proje, 24 AB ve uluslararası destekli proje ve 380 BAP projesi ile bilimsel araştırma projesi alanındaki çalışmalarımızı da artırarak sürdürüyoruz. Sizlerin de bildiği üzere üniversitemiz, bilimsel başarıyı toplumsal sorumlulukla birlikte ele almaktadır. 2024 yılının ’Aile Yılı’ ilan edilmesiyle, aileyi koruma ve güçlendirme temalı disiplinler arası çalışmaları desteklemek amacıyla 1 milyon TL bütçeli özel bir BAP çağrısı yayımlamıştır. Yine, kozmetik, gıda takviyesi ve sporcu ürünleri alanlarında yenilikçi üretimi desteklemek üzere 1 milyon 500 bin TL bütçeli yeni bir proje çağrısını da duyurduk. Tüm bu başarıların ardında fikri, emeği, özverisi ile üniversitemizi yücelten siz değerli akademisyenlerimiz yer almaktadır. Bugün burada ödül almaya hak kazanan her birinizi gönülden tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum."

Ödüller sahiplerini teslim edildi

Açılış konuşmasının ardından 2024 Yılı Akademik Performans Ödülleri sahiplerini buldu. Başarılı akademisyenler ödüllerini Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Yusuf Özkay, Prof. Dr. Serpil Koçdar, Prof. Dr. Erkan Erdemir ve Prof. Dr. Köksal Büyük, Rektör Danışmanı ve İletişim Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Barış Kılınç ile Senato Üyelerinden aldı.

Törene Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel’in yanı sıra Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Yusuf Özkay, Prof. Dr. Serpil Koçdar, Prof. Dr. Erkan Erdemir ve Prof. Dr. Köksal Büyük, Rektör Danışmanı ve İletişim Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Barış Kılınç ile çok sayıda kişi katılım gösterdi.