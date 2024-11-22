Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Nijer’de balıkçılığı destekleyen bir projeyle balık yemi üretim ünitesi kurdu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Nijer Çevre ve Su İşleri Bakanlığının tatlı su ve havuz balıkçılığını yaygınlaştırmak ve mevcut üretim ortamlarını desteklemek amacıyla ülke genelinde yürüttüğü “Guiche Unique 3A” projesi kapsamında kuluçkahane ve balık yemi üretim ünitesi kurdu.

Tarım ve hayvancılığın yaygın olduğu Nijer’de, hükümet tarafından desteklenen havuz balıkçılığı, tatlı su balıkçılığı ve alternatif üretim tesisleri, modern bütünleşmiş üretim politikalarının bir parçası haline geliyor.

Nijer Çevre ve Su İşleri Bakanlığı’nın, balık çiftliklerinin yavru balık, yem ve teknik destek ihtiyaçlarını karşılayarak öz yeterlilik sağlamayı hedeflediği ve çeşitli bölgelerde farklı müesseselerin marifetiyle yürüttüğü “Guiché Unique 3A” modeli, ithalata bağımlılığı azaltıp balıkçılık faaliyetlerini geliştirmek açısından önem taşıyor.

Bu kapsamda TİKA, Maradi’deki “Guiché Unique 3A” inisiyatifini yürüten ve çevredeki balık üreticilerine yavru balık, yem ve teknik destek sağlayan Maradi Dan Dicko Dankoulodo Üniversitesi Çevre Bilimleri ve Ziraat Fakültesine bir kuluçkahane ve balık yemi üretim ünitesi kurdu.

Kurulan birimler, üretim ve eğitim ekipmanlarıyla donatılarak yavru balık üretim altyapısı güçlendirildi; anaç balıklar, balık yemi, yumurtlama hormonu, sağlık kitleri, su arıtma cihazı, oksijen ünitesi, analiz cihazları ve diğer tamamlayıcı ekipmanlar TİKA tarafından temin edildi.

Modern ekipmanlarla donatılan üretim birimleri, Üniversite Rektörü, Bölüm Başkanları, TİKA Temsilcileri ve fakülte öğrencilerinin katılımıyla Maradi Dan Dicko Dankoulodo Üniversitesine teslim edildi.

Proje, Nijer’de balık çiftliklerinin temel ihtiyaçlarını karşılayarak balık üretimini artırmayı, tüketimi yaygınlaştırmayı, hayvansal üretim kapasitesini ve gelir kaynaklarını çeşitlendirmeyi, ayrıca balıkçılık tekniklerini geliştirmek için AR-GE çalışmalarını ve akademik araştırmaları desteklemeyi hedefliyor.