Keçiören Belediyesi tarafından, çiftçilerce üretilen taze sebze ve meyveleri aracısız şekilde tüketiciyle buluşturmak için kurulacak üretici pazarları, 15 Temmuz’da açılacak.

Keçiören Belediyesi, çiftçilerce üretilen taze sebze ve meyveleri aracısız şekilde tüketiciyle buluşturmak için harekete geçti. Bu kapsamda ilçedeki 3 farklı semt pazarına kurulacak Üretici Pazarları, 15 Temmuz 2025 tarihinde hizmet vermeye başlayacak. Üretici Pazarları, 15 Temmuz-15 Ekim 2025 tarihleri arasında haftanın 3 günü faaliyet gösterecek. Pazartesi günleri Bademlik Semt Pazarı’nda, salı günleri Bağlum Semt Pazarı’nda, çarşamba günleri ise 23 Nisan Semt Pazarı’nda kurulacak. Keçiören Belediyesi tarafından hayata geçirilen bu projeyle hem üreticilerin gelir elde etmesi hem de vatandaşların uygun fiyatla taze ve doğal ürünlere ulaşması sağlanacak. Üretici pazarlarında salatalıktan domatese, biberden fasulyeye birçok sebze ve meyve yer alacak.

"Hem üretici hem tüketici kazanacak"

Kurulacak Üretici Pazarları ile hem üreticiye hem de tüketiciye destek verdiklerini kaydeden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Çiftçilerimizin yıl boyunca büyük emek vererek ürettiği sebze ve meyvelerin hak ettiği değeri bulmasını istiyoruz. Bu ürünlerin doğrudan tüketiciyle buluşacağı Üretici pazarları sayesinde hem üreticimiz daha fazla kazanç elde edecek hem de vatandaşımız daha uygun fiyatlarla taze ve doğal ürünlere ulaşabilecek. Artan sebze ve meyve fiyatlarının dar gelirli vatandaşlarımızı zorladığı bu dönemde, bu pazarlar hem aile bütçesine katkı sağlayacak hem de yerli üretimi teşvik edecek" dedi.