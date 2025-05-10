Kırıkkale’de kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki beton bariyere çarptığı kaza anı, güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Kazada sürücü ve yolcu yaralandı.

Kaza, Kırıkkale-Çorum karayolu üzerindeki Yahşihan Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.Y. idaresindeki 71 T 2038 plakalı ticari taksi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan beton bariyere çarptı. Otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Kazada sürücü O.Y. ile yabancı uyruklu yolcu L.M.S.A. yaralandı. O anlar, güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan iki yaralının da sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından ticari taksi otoparka çekildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.