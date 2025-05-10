Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD kullanıcılar için harita uygulamasında Meksika Körfezi’nin adının "Amerika Körfezi" olarak değiştirdiği gerekçesiyle Google’a dava açtıklarını duyurdu.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, günlük basın toplantısında konuştu. Devlet Başkanı Sheinbaum, harita uygulamasında ABD’li kullanıcılar için Meksika Körfezi’nin "Amerika Körfezi" olarak adlandıran teknoloji devi Google’a dava açtıklarını ifade etti. Davanın nerede ve ne zaman açıldığını belirtmeyen Sheinbaum, "ABD hükümeti, körfezin tamamına değil, yalnızca ABD kıta sahanlığının bir kısmına Amerika Körfezi diyor, çünkü körfezin tamamına isim verme yetkisine sahip değil. Trump yönetimi kendi topraklarının adını değiştirme hakkına sahip ancak Meksika veya Küba’nın kontrolündeki deniz bölgeleri ABD veya başka biri tarafından yeniden etiketlenemez" dedi.

Ne olmuştu?

ABD Başkanı Donald Trump 20 Ocak’ta göreve başladığı ilk gün Meksika Körfezi’nin adının "Amerika Körfezi" olarak değiştirilmesi yönünde kararname imzalamıştı. Teknoloji şirketi Google, ABD’deki kullanıcılar için Google Haritalar’da Meksika Körfezi’nin adını "Amerika Körfezi" olarak değiştirmişti.

Meksika Körfezi, haritalar uygulamasında ABD’deki kullanıcılar için "Amerika Körfezi", ABD dışındaki kullanıcılar ise hala "Meksika Körfezi" olarak görünüyor.

ABD’nin güneyi ile Meksika arasında yer alan bölge, 400 yıldan uzun süredir "Meksika Körfezi" adını taşıyor.