Ticaret satış hacmi Mart 2025’te yıllık yüzde 10,8 artarken, perakende satış hacmi yüzde 9,2 yükseldi. Saat ve mücevher hariç perakende satışlar ayrıca yayımlanmaya başlandı.ANKARA (İGFA) - Perakende Satış Hacim Endeksi’ne göre, 2025 yılı Mart ayında ticaret satış hacmi geçen yıla göre yüzde 10,8 artış gösterdi.

Aynı dönemde motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin toptan-perakende ticareti ile onarımı yüzde 12,8, toptan ticaret yüzde 11,1, perakende ticaret ise yüzde 9,2 büyüdü. Hanehalkı tüketim talebini daha iyi ölçmek için “saat ve mücevher hariç perakende ticaret” verileri de artık ayrı yayımlanıyor.

Aylık bazda ise ticaret satış hacmi yüzde 5,0 artarken, motorlu taşıtlar sektörü yüzde 3,6, toptan ticaret yüzde 8,1 büyüdü.

Ancak perakende ticaret satış hacmi yüzde 1,4 azaldı.

Saat ve mücevher satışlarının değer biriktirme aracı olarak tüketimden ayrı değerlendirilmesi, verilerin daha sağlıklı analiz edilmesini sağladı.