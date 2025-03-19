Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, "Ticaret Bakanlığı’mızca alınan önlemlerin de etkisiyle gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık enflasyon bir önceki aya göre 6,7 puan gerileyerek son 3 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 35,11’e düşmüştür" dedi.

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Antalya Şubesi, bölge ekonomisinin ve teknolojik alandaki gelişmelerin değerlendirildiği 18. Ekonomi Değerlendirme Toplantısına ve Ramazan ayının manevi atmosferinde birlik ve dayanışmayı pekiştiren bir iftar programına ev sahipliği yaptı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program 18 Mart Çanakkale Zaferi için yapılan saygı duruşuyla devam etti.

İsrail’in Filistin saldırılarını kınayarak sözlerine başlayan Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, enflasyon konusuna da değindi. Şubat aylık enflasyonunun yüzde 2,27 olarak gerçekleştiğini aktaran Gürcan, "Ticaret Bakanlığı’mızca alınan önlemlerin de etkisiyle gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık enflasyon bir önceki aya göre 6,7 puan gerileyerek son 3 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 35,11’e düşmüştür" diye konuştu.

Yıllık enflasyondaki gerilemenin ileriki aylarda da devam etmesini beklediklerini ifade eden Gürcan, fahiş fiyat konusuna da mücadelelerinin kararlılıkla süreceğini vurguladı. Ramazan öncesi ve halen devam eden gıda sektörü denetimlerinin aralıksız süreceğini dile getiren Gürcan, "Vatandaşımızın daha huzurlu bir bayram yaşayabilmesi için 81 ilde denetimlerimiz devam ediyor ve bu denetimleri bayrama kadar da devam ettireceğiz" dedi.

ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın da alınan ekonomik tedbirlerle 9 aydır enflasyon rakamlarının sürekli düşüş gösterdiğine dikkat çekerek, "Enflasyonun ve faizlerin peyderpey düşeceğini öngörüyor ve iyimser bir havanın oluştuğunu gözlemleyebiliyoruz. Bu da piyasalara ve doğal olarak ekonomiye bir güven unsuru olarak yansımakta. Vatandaşlarımızın alım gücünün artması en büyük temennimiz, bu öngörülebilir güven ortamında bunun da sağlanacağına inanıyoruz. Ekonomide ciddi bir toparlanma var" dedi.

ASKON Antalya Şube Başkanı Onur Kacar da, bir ülkenin temel taşlarından birinin ekonomi olduğunu belirterek, "Hiç şüphesiz toplumlara vefalı istikrarlı ve geleceği sağlam bir ekonomi üzerine inşa edilir. Bu sağlam inşaat da kalbi ülkesi ve milleti için çarpan ülke sevdalıların gayretleri ile olur. Ramazan ayının birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesini, ülkemize barış huzur getirmesini diliyorum" ifadelerine yer verdi.