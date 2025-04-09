THY Euroleague’de 34. ve son hafta yarın oynanacak 6 karşılaşmayla başlayacak.

THY Euroleague’de 34. ve son hafta heyecanı yarın ve 11 Nisan Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu hafta Fenerbahçe deplasmanda Alman ekibi Bayern Münih ile karşılaşacak. A. Efes de Litvanya takımı Zalgiris Kaunas’ı konuk edecek. Normal sezon maçları Barcelona - Virtus Bologna mücadelesiyle sona erecek.

Euroleague’de normal sezonu ilk 4 içinde tamamlamayı garantileyen ve şu anda ikinci sırada bulunan Fenerbahçe liderlik için Bayern Münih’i yenip, Olympiakos’un kaybetmesini bekleyecek.

Ligde son 7 maçından galip ayrılan ve play-off potasına giren Efes ise Zalgiris Kaunas’ı yenmesi durumunda büyük ihtimalle ligi ilk 6 sırada bitirecek. Efes, kendisiyle birlikte 19’ar galibiyeti bulunan Real Madrid, Bayern Münih ve Barcelona’nın kazanması halinde 5. olacak. Real Madrid ve Bayern Münih yenilir, Efes ve Barcelona kazanırsa ikili averaja bakılacak ve lacivert-beyazlılar, ligi 6. sırada tamamlayacak. A. Efes kaybederse söz konusu 3 takımın maçlarına göre play-off veya play-in durumu belli olacak.

THY Euroleague’de son hafta programı şöyle:

Yarın

21.00 ASVEL - Monaco

21.00 Bayern Münih - Fenerbahçe Beko

21.15 Olympiakos - Maccabi Tel Aviv

21.30 Olimpia Milano - Baskonia

21.30 Partizan - Real Madrid

21.45 Paris Basketball - ALBA Berlin

11 Nisan Cuma

20.30 A. Efes - Zalgiris Kaunas

21.15 Panathinaikos - Kızılyıldız

21.30 Barcelona - Virtus Bologna