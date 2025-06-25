Mersin Üniversitesi, dünyanın önde gelen yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarından biri olan Times Higher Education (THE) tarafından açıklanan 2025 Dünya Üniversiteleri Etki Sıralaması’nda önemli bir başarıya daha imza attı.

Bu yıl ikinci kez bu prestijli sıralamaya katılan üniversite, dünya genelinde 2.318 üniversite arasında genel değerlendirmede 801–1000 bandında yer aldı. Bu sonuçla birlikte Mersin Üniversitesi, geçen yıla göre sıralamasını bir üst banda taşıyarak küresel ölçekteki konumunu güçlendirdi.

Alan Bazlı Yükselişler Dikkat Çekti

Üniversitenin sadece genel sıralamada değil, BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları temelinde yapılan tematik sıralamalarda da kayda değer bir performans gösterdiği vurgulandı:

Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam alanında 2024’te 801–1000 aralığında yer alırken, bu yıl 601–800 bandına yükseldi.

Cinsiyet Eşitliği alanında 401–600 bandındaki yerini korudu.

Eşitsizliklerin Azaltılması başlığında yine 201–300 bandında kalmayı başardı.

Nitelikli Eğitim alanında ise geçtiğimiz yılki 301–400 bandından çıkarak bu yıl 201–300 bandına yükseldi.

Rektör Prof. Dr. Erol Yaşar’dan Açıklama

Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, elde edilen başarıya ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi:

“Kaydettiğimiz ilerleme, Üniversitemizin sadece akademik başarılarla değil, aynı zamanda Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına sağladığı katkılarla da ön plana çıktığını göstermektedir. Bu başarı, topluma duyarlı ve evrensel değerlere bağlı bir üniversite olma vizyonumuzun somut bir yansımasıdır.”

Küresel Hedeflere Doğru Emin Adımlarla

Mersin Üniversitesi, sürdürülebilirlik, toplumsal cinsiyet eşitliği, eğitimde erişim ve sağlık alanlarında yaptığı yatırımlar ve projeler sayesinde, sadece Türkiye’de değil dünya üniversiteleri arasında da kendine sağlam bir yer edinmeye devam ediyor.