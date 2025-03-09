TFF 2. Lig Kırmızı Grup 26. haftasında Karaman Futbol Kulübü, sahasında karşılaştığı Serik Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.
Hakemler: Tayfun Güz, Kenan Özcan, Orhan Timurtaş
Karaman FK: Mert Can Salık, Eyüpcan Delibalta, Azad Filiz, Polat Yaldır, İlke Tankul (Mehmet Mustafa Mollaoğlu dk. 82), Hüseyin Mert Uyanıker, Sabrican Vural (Seçkin Batuhan Fırıncı dk. 71), Abdulkadir Sönmez (Resul Türkkalesi dk. 60), Anıl Gözütok (Mehmet Bağcı dk. 46), Ömer Faruk Yılmaz (Yunus Teke dk. 82), Özkan Taştemur
Serik Belediyespor: İbrahim Demir, Alihan Kubalas, Feyyaz Belen, Cem Ekinci, Gökhan Karadeniz (Selim Dilli dk.46), Bilal Ceylan, Hakan Arslan (Şahverdi Çetin dk.85), Sefa Narin (Berk İsmail Uysal dk.85), Enes Soy, Onur Karakabak (Ahmet Gökbayrak dk.85), Erhan Çelenk (Burak Asan dk.66)
Goller: Resul Türkkalesi (dk. 79 pen.) (Karaman FK), Ömer Faruk Yılmaz (dk. 45+2 k.k) (Serik Belediyespor)
Sarı kartlar: Gökhan Karadeniz, Feyyaz Belen (Serik Belediyespor)