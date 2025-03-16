Nesine 2. Lig Beyaz Grup 27. haftasında Isparta 32 Spor, sahasında karşılaştığı 24 Erzincanspor’u 2-0 mağlup etti.
Hakemler: Ertuğrul Kösterelioğlu, Emrah Akkaya,İsmail Semih İleri
Isparta 32 Spor: Türker Dırdıroğlu, İsmail Hakkı Doğan, Gürkan Başkan, Ertuğrul Kurtuluş, Hamit Kulya, Abdülkerim Canlı, Zihni Temelci (Barış Sungur dk. 84) Berat Satılmış (Cem Özdemir dk. 83), Hüseyin Afkan (Muhammed Haşim Çoban dk. 68), Vedat Bora (Kaan Öztürk dk. 68), Kubilay Türkyılmaz (Muhlis İstemi dk. 64)
24 Erzincanspor: Yunus Emre, Muhammet Özkal (Salih Sebetci dk. 68) Emre Sağlık, Hüsemettin Tut, Arif Emre, İrfan Akgün, Erol Can, Yasin Dülger, Ali Sefer (Fethi Fındık dk. 65) Ali Çağlar (Ekrem Koçak dk. 84), Doğukan Tuzcu
Goller: Vedat Bora (dk. 10), Hamit Kulya (dk. 90+1) (Isparta 32 Spor)
Kırmızı Kart: Yasin Dülger (24 Erzincanspor)
Sarı Kart: İsmail Hakkı Doğan (Isparta 32 Spor) Hüsamettin Tut, İrfan Akgün, Ali Çağlar (24 Erzincanspor)