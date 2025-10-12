Nesine 2. Lig Beyaz Grup’un 8. haftasında Elazığspor, evinde Karaman FK’yı 2-0 yendi.

Stat: Elazığ Atatürk

Hakemler: Yücel Büyük, Ersin Erbay, Furkan Yıldız

Elazığspor: Muammer Zülfikar Yıldırım, Muhammet Ömer Çakı, Süleyman Özdamar, Erkan Eyibil (Maksut dk. 62), Hakan Yavuz (Alperen dk. 82), Beykan Şimşek (Samed Ali dk. 72), Enes Soy (Haluk Mustafa dk. 82), Mehmet Yılmaz, Alpay Koldaş, Mikail Koçak, Fuat Bavuk

Süper Lig'den 11 kulüp PFDK'ya sevk edildi
Süper Lig'den 11 kulüp PFDK'ya sevk edildi
İçeriği Görüntüle

Karaman FK: Hüseyin Altıntaş, Şamil Başaran, Ali Mert Aydın (Emre dk. 77), Oğuz Çolak, Doğukan İnci, Sabrican Vural, Sadi Karaduman (Azad dk. 84), Anıl Gözütok, Muhammet Özkal, Hasan Akpınar (Cihat dk. 81), Ertuğrul Şenlikoğlu

Goller: Fuat (dk. 39), Samed Ali (dk. 88) (Elazığspor)

Sarı kart: Şamil (Karaman FK)

Kaynak: İHA