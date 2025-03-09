TFF 2. Lig Kırmızı Grup 26. hafta maçında Belediye Derincespor, evinde karşılaştığı Diyarbekirspor’u 1-0 mağlup etti.
Hakemler: Can Cengiz, Burak Sami Şad, Ali Gün
Belediye Derincespor: Volkan Mert Korkmaz, Haşim Arda Sarman, Yusuf Sarohan, İlker Akra, Tugay Güner (Özgür Özden Dağdelen dk. 88), Mustafa Batuhan Altıntaş (İsa Nalbant dk. 74), Eren Türkkal, Ümitcan Ekşi (Yusuf Balcı dk. 88), Yiğit Canguru, Anıl Emre Yılmaz (Berat Kartal dk. 74), Onur Taha Takır (Sercan Demirkıran dk. 66)
Diyarbekirspor: Cantuğ Temel, Yasin Elmas (Mutlu Aksu Doğan dk. 88), Ömer Çiçek, Seymen Yağmur, Güray Fırat (Mansur Çalar dk. 88), Ahmet Mumin Papaker (İbrahim Halil Öner dk. 46), Mehmetcan Orhan (Muhammed Eren dk. 84), Ömercan Öndaş (Ümit Bayraktar dk. 33), Kağan Miray Bağış, Görkem Güven, Emrullah Sayar
Goller: Mustafa Batuhan Altıntaş (dk. 33 pen.) (Belediye Derincespor)
Sarı kartlar: Mustafa Batuhan Altıntaş, Berat Kartal, Volkan Mert Korkmaz (Belediye Derincespor), Cantuğ Temel, Güray Fırat (Diyarbekirspor)