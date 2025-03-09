Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ‘Kadınlar Şarkılar Söylüyor’ konseri düzenlendi.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü, Dünya Kadınlar Günü’nü anlamlı bir etkinlikle kutladı. Türk Sanat Müziği Bölümü tarafından düzenlenen ‘Kadınlar Şarkı Söylüyor’ konseri, Bursa’da 8 Mart akşamını şarkılarla süsledi. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen konsere, Bursalı sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Şef Ayşe Sağlam’ın yönetimindeki konserde, Türk Sanat Müziği’nin önemli kadın bestekarlarına ait eserler, kadın müzisyenlerin sesleriyle hayat buldu.

Türk Sanat Müziği Bölümü kadın sanatçıları, solo ve koro halinde seslendirdikleri birbirinden güzel sanat müziği eserleriyle sanatseverlere keyifli bir akşam yaşattı.

Konserin sonunda Şef Ayşe Sağlam’a günün anısına çiçek takdim edildi.