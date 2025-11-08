TFF 2. Lig Kırmızı Grup 12. hafta mücadelesinde Aliağa FK, sahasında Adanaspor’u 7-1 mağlup etti.

Stat: Aliağa Atatürk Stadyumu

Hakemler: Asen Albayrak, Volkan Altuntaş, Selim Göksu

Aliağaspor FK: Kubilay Anteplioğlu, Kerem Paykoç, Musa Şahindere, Hasan Kılıç (Göktuğ Yılmaz dk. 65), Mertcan Açıkgöz (Eray Akar dk. 65), Ahmet İlhan Özek, Mustafa Saymak, Muammer Sarıkaya (Oğuzhan Yıldırım dk. 65), Sergen Piçinciol (Necati Özdemir dk. 46), Yusuf Erdem Gümüş (Erhan Kartal dk. 46), Harun Kavaklıdere

Yedekler: Ahmet Pekgöz, Oktay Kancı, Hakan Demir,Malik Karaahmet, Furkan Say,

Teknik Direktör: Polat Çetin

Adanaspor: Saffet Vehbi Urhan, Ömer Faruk Gökalp (Muhammed Tap dk. 53), Emir Can Aksu, Burhan Tuzun, Miraç Akay, Samet Emlik, Deniz Özcan (Türker Kaplan dk. 72), Görkem Gökçe (Mehmet Taşçı dk. 72), Ulaş Uzun (Mesut İncekara dk. 46), Mücahit Beliren (Deniz Eşer dk. 53), Semih Bakır

Yedekler: Talha Eğribayat, Emir Işık,Serdar Yakıcı, Kürşad Duran Şaş

Teknik Direktör: Savaş Bahadır

Goller: Harun Kavaklıdere (dk. 4 ve 15), Muammer Sarıkaya (dk. 23), Mustafa Saymak (dk. 28), Mertcan Açıkgöz (dk. 38), Ahmet İlhan Özek (dk. 50 ve 88) (Aliağa FK), Mehmet Taşçı (dk. 79) (Adanaspor)

Sarı kartlar: Deniz Eşer, Ömer Faruk Gökalp (Adanaspor)

Kaynak: İHA